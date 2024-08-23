Санкции США охватили еще 400 физлиц и юрлиц в России

США ввели санкции против 400 физлиц и юрлиц в России и за ее пределами

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Соединенные Штаты расширили список санкций против России. Документ опубликовал сайт американского Минфина.

Под ограничения попали 400 физических и юридических лиц в России, а также в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Санкции ввели против компаний, которые производят товары и предоставляют услуги, позволяющие РФ обходить санкции, отметили в министерстве.

Ранее бизнесмен Алишер Усманов заявил, что Запад совершил огромную ошибку, введя санкции против российских предпринимателей. По его словам, коммерсанты стали вкладывать деньги в российские проекты, понимая, что вряд ли дождутся беспристрастности судебной системы от Запада.

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