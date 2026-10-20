В Колумбии родственники покойной сыграли на ее гробу в лото

В колумбийском городе Буэнавентура родственники своеобразно прощались с покойной женщиной, устроив «последнюю игру в бинго» на ее гробу во время похоронной церемонии. Об этом сообщило издание Need To Know .

«Скорбящие члены семьи молча стояли вокруг гроба, пока ведущий называл комбинации букв и цифр. Присутствующие аккуратно отмечали свои карточки, не смеясь и не повышая голос, в то время как рядом стояли цветы, воздушные шары и черно-белая фотография покойной», — сообщили журналисты.

Пользователи Сети обвинили родственников покойной в неуважении и отсутствии скорби. Другие комментаторы отметили, что в афроколумбийских общинах Тихоокеанского региона на похоронах часто не скорбно молчат, а устраивают радостные празднования.

Прошлым летом в Перу вдова станцевала тверк на похоронах мужа.