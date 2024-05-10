Мир 10 мая 2024, 07:48 Путин дал Западу сигнал о возможном диалоге по вопросам безопасности — Антонов Посол Антонов: Путин дал Западу сигнал о возможном диалоге по безопасности РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время церемонии инаугурации дал западным странам сигнал о потенциальном диалоге по вопросам, связанным с безопасностью. Об этом этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его процитировал ТАСС.

«Несмотря на жесткую антироссийскую позицию США и их сателлитов, наш лидер подтвердил возможность разговора по вопросам безопасности», — пояснил высокопоставленный дипломат.

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Он подчеркнул, что этот диалог возможен только на равных условиях. Стороны должны уважать интересы друг друга, подытожил Антонов.

Накануне Путин выступил с речью на Красной площади в Москве, где проходил парад Победы. Он заявил, что Россия заинтересована поддерживать партнерские отношения со всеми государствами, если они разделяют ценности свободы и справедливости.