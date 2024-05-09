Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми странами | 360°

Мир 09 мая 2024, 12:31 Россия продолжит взаимовыгодное партнерство со всеми странами Путин: РФ продолжит партнерство со всеми странами, разделяющими ценности свободы РИА «Новости»

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Россия намерена продолжать взаимовыгодное партнерство со всеми государствами, которые разделяют ценности справедливости и свободы. Об этом на приеме делегаций государств, приглашенных на парад Победы, заявил президент Владимир Путин.

«Хочу подчеркнуть: Россия продолжит курс на дружбу со всеми, развитие взаимовыгодного партнерства со всеми, кто разделяет ценности справедливости и свободы, выступает за всеобъемлющую неделимую и равную систему безопасности, неукоснительное соблюдение норм международного права», — сказал он.

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Глава государства отметил, что это долг перед теми, кто прошел испытания Второй мировой войны.

«Память о боевом братстве наших прадедов, дедов и отцов, дружба, взаимопонимание и открытость людей разных традиций, культур и национальностей станет надежной опорой для совместной работы во имя будущего и движения вперед», — добавил Путин.

Ранее российский лидер встретился с командирами участвующих в СВО подразделений.