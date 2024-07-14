Бывший президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social раскрыл подробности о покушении. Политик сообщил, что пуля пробила верхнюю часть его правого уха.

«Я сразу понял, что что-то не так, когда услышал свистящий звук, выстрелы, и почувствовал, как пуля разрывает мою кожу», — написал Трамп.

По заверениям экс-главы государства, он «потерял много крови». Он назвал произошедшее невероятным.

Покушение на Трампа совершил 20-летний американец Томас Мэтью Крукс. Он открыл стрельбу из винтовки во время выступления кандидата в президенты США в Пенсильвании. Мужчина застрелил одного человека и тяжело ранил двух зрителей. Силовики ликвидировали стрелка.

Сенатор Сергей Цеков предположил, что попытка застрелить бывшего президента Соединенных Штатов является политическим заказом и демонстрацией американской демократии. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с покушением на Трампа напомнила, что в США разжигают ненависть к политическим оппонентам. Депутат Михаил Шеремет предположил, что американскому политику готовили участь 35-го президента США Джона Кеннеди.

Ранее сын бывшего американского президента Дональд Трамп-младший заявил, что отец продолжит политическую борьбу. Сейчас жизни кандидата в президенты ничего не угрожает.