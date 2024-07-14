Ненависть разжигали. Захарова прокомментировала покушение на Трампа

Захарова в связи с покушением на Трампа напомнила, что в США разжигают ненависть

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Публикацию она разместила в своем Telegram-канале .

«Ровно два месяца назад обратила внимание на то, что в США буквально стимулируют разжигание ненависти к политическим оппонентам», — написала она.

Захарова сослалась на свое сообщение, опубликованное в мае, в котором она отмечала: в США открыто заявляют о «необходимости убить кандидата в президенты Дональда Трампа».

Покушение на Трампа произошло на митинге в городе Батлер, когда политик выступал под открытым небом. Злоумышленник, которым оказался житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, сделал несколько выстрелов из винтовки, в результате погиб один человек, еще двое пострадали. Одна из пуль попала в ухо самому бывшему президенту США, но сейчас он в порядке.

Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге и заявил, что молится за Трампа. Происшествие будут расследовать как покушение на бывшего американского лидера.