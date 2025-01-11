Появилось видео со стрельбой в новогоднюю ночь в Новом Орлеане

В Новом орлеане мужчина в новогоднюю ночь въехал на машине в толпу, а затем открыл огонь по подошедшим к нему правоохранителям. Кадры с ЧП показал телеканал Fox 26 Houston .

Американец въехал в толпу на пикапе на улице Бурбон-стрит. Злоумышленника ликвидировали.

В результате теракта погибли 12 человек, еще 35 получили травмы.

Заместитель помощника директора ФБР Кристофер Райа подтвердил, что преступник летом 2024 года примкнул к террористической организации «Исламское государство»*. Правоохранители выяснили, что нападавший — 42-летний уроженец Техаса Шамсуддин Джаббар. Мужчина имел американское гражданства и являлся бывшим военнослужащим.

В ФБР проверяют версию о том, что теракт в Новом Орлане мог быть связан со взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе. Газета Daily Mail сообщила, что оба мужчины служили на одной базе.