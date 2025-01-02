Водитель Tesla и исполнитель теракта в Новом Орлеане служили на одной базе

Водитель взорвавшегося автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливельсбергер и сидевший за рулем внедорожника, протаранившего людей в Новом Орлеане, Шамсуддин Джаббар служили на одной военной базе. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил порталу Daily Mail .

Ливельсбергер прослужил в армии более 19 лет, из которых 18 провел в спецназе. Мужчина последние три месяца работал менеджером по удаленным и автономным системам. Он погиб при взрыве автомобиля у здания отеля Trump International Hotel.

Взрыв прогремел в 08:40 по местному времени в зоне обслуживания персонала. В кузове машины обнаружили обгоревшие фейерверки, петарды и другие взрывные устройства. Власти считают, что жертв не стало больше благодаря тому, что автомобиль «сдержал большую часть взрыва».

Джаббар имел американское гражданство и служил на той же базе, что и Ливельсбергер. В новогоднюю ночь он осознанно врезался в толпу людей на пикапе с флагом ИГ*.

Полиция установила, что оба автомобиля арендовали через одно приложение. Правоохранители не исключают, что эти случаи связаны между собой.

*ИГ/«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.