Появились кадры вылета в США освобожденного американца Марка Фогеля

Кадры вылета в США освобожденного в рамках обменного процесса Марка Фогеля появились в распоряжении 360.ru. На видео бывший дипломат и учитель признался, что просто хочет воссоединиться с семьей.

Фогель добавил, что хорошо себя чувствует, поднявшись на борт самолета, не смог сдержать радостного возгласа.

Днем ранее, 13 февраля, в результате договоренностей с США в Россию вернулся россиянин Александр Винник.

После прибытия он поблагодарил президента Владимира Путина и всех, кто трудился над обменом и его возвращением домой. Также Винник признался, что не знал о том, что его могут освободить в обмен на Фогеля.

Белый дом назвал передачу американца жестом доброй воли со стороны Москвы. По оценке президента США Дональда Трампа, это может быть частью урегулирования.