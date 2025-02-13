Самолет ВВС США с Винником на борту приземлился в Москве

Самолет ВВС США совершил посадку в аэропорту Внуково в Москве. Такие данные появились на сайте Flightradar. На борту лайнера находился освобожденный в рамках обмена соучредитель криптобиржи BTC-Е Александр Винник.
Адвокат Аркадий Бух подтвердил в разговоре с «Известиями», что борт с Винником прибыл в Москву.
Все это время Александр находился в тюрьме. Его мать в комментарии 360.ru заявила, что сыну там было тяжело, но другие заключенные его не обижали.
Винник вернулся на родину в рамках обмена на американца Марка Фогеля, приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Бывшего сотрудника американского посольства в РФ задержали в 2021 году в аэропорту Шереметьево.
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