Самолет ВВС США с Винником на борту приземлился в Москве

Самолет ВВС США совершил посадку в аэропорту Внуково в Москве. Такие данные появились на сайте Flightradar. На борту лайнера находился освобожденный в рамках обмена соучредитель криптобиржи BTC-Е Александр Винник.

Адвокат Аркадий Бух подтвердил в разговоре с «Известиями», что борт с Винником прибыл в Москву.

Россиянина арестовали в 2017 году в Греции по запросу США. Виннику предъявили обвинение в легализации денег через крипто биржу BTC-e. Суд над ним длился несколько лет.

Все это время Александр находился в тюрьме. Его мать в комментарии 360.ru заявила, что сыну там было тяжело, но другие заключенные его не обижали.

Винник вернулся на родину в рамках обмена на американца Марка Фогеля, приговоренного в России к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Бывшего сотрудника американского посольства в РФ задержали в 2021 году в аэропорту Шереметьево.