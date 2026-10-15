Во Всеволожском районе Ленобласти погибли водитель и пассажир легковушки

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В среду, 14 октября, около восьми вечера на 5-м километре автодороги «СПб — Свердлова — Всеволожск» 19-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и выехал на встречную полосу в районе усадьбы «Богословка», пишет Neva.Today .

Легковушка столкнулась с автомобилем «Газель Next», за рулем которого находился 43-летний мужчина. В результате аварии на месте происшествия скончался 22-летний пассажир Hyundai, а молодой водитель легкового автомобиля умер по дороге в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Расследование продолжается.