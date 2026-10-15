Четыре человека пострадали в ДТП с иномаркой и фурой в Пензенской области

Четыре человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза в Пензенском районе. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на областное управление Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на 265-м километре автодороги Тамбов — Пенза столкнулись Toyota Avensis и фура Volvo с полуприцепом. За рулем легковушки находился 37-летний мужчина, большегрузом управлял 56-летний водитель.

В аварии травмы получили водитель и трое пассажиров иномарки. Двоих пострадавших — 37-летнего мужчину и 45-летнюю женщину — госпитализировали. Водителю Toyota и несовершеннолетнему пассажиру медики оказали помощь, после чего отпустили их. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.