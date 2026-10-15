Под Пензой 78-летняя женщина пострадала в ДТП с двумя автомобилями

В Колышлее в аварии с участием двух легковых машин пострадала пожилая женщина. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по Пензенской области.

ДТП произошло 13 октября в 15:35 на Транспортной улице. Там столкнулись автомобили «Лада Гранта» и «Лада Калина».

В результате 78-летняя водитель «Лады Гранты» получила травмы и была доставлена в больницу. Второму участнику аварии, 42-летнему водителю «Лады Калины», оказали медицинскую помощь, после чего отпустили. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.