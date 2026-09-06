Во Владимирской области электричка столкнулась с грузовиком, водитель погиб

На станции Бельково во Владимирской области электричка Александров-1 — Орехово-Зуево врезалась в грузовик. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автомобиль DAF с полуприцепом около 10:20 выехал на переезд перед приближающимся поездом, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, но из-за слишком маленького расстояния произошло столкновение.

Водитель скончался на месте.

С путей полностью сошли два вагона и один частично, но из пассажиров и поездной бригады никто не пострадал. Повреждена инфраструктура железной дороги, движение через Бельково пока невозможно.

Электричку № 6444 Александров-1 — Орехово отменили, на станцию направили два восстановительных поезда.

Ранее электропоезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде между станциями Лигово и Стрельна в Санкт-Петербурге. В ДТП пострадала женщина.