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    На МКАДе перевернулась Toyota, пострадали двое

    Toyota перевернулась на 42-м километре МКАДа, пострадали два человека. Об этом 360.ru рассказал источник в экстренных службах.

    Фото: 360.ru

    Травмы получили 44-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля. Пострадавших госпитализировали. У пассажира — закрытая черепно-мозговая травма и перелом шейного отдела, у автомобилиста — сотрясение мозга.

    Недавно возле станции метро Отрадное случилось ДТП с двумя отечественными автомобилями, пострадали три человека. Один из пострадавших — пешеход.

    Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде произошла авария с участием троллейбуса и трамвая. Ранения получила пассажирка.

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