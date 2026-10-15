На МКАДе перевернулась Toyota, пострадали двое

Toyota перевернулась на 42-м километре МКАДа, пострадали два человека. Об этом 360.ru рассказал источник в экстренных службах.

Травмы получили 44-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля. Пострадавших госпитализировали. У пассажира — закрытая черепно-мозговая травма и перелом шейного отдела, у автомобилиста — сотрясение мозга.

Недавно возле станции метро Отрадное случилось ДТП с двумя отечественными автомобилями, пострадали три человека. Один из пострадавших — пешеход.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде произошла авария с участием троллейбуса и трамвая. Ранения получила пассажирка.