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    Более ста человек задержали во время всеобщей забастовки в Испании

    El Mundo: в Испании задержали более 100 человек во время забастовки

    Фото: 360.ru

    Более ста человек задержали во время всеобщей забастовки в Испании 11 ноября. Об этом сообщила газета El Mundo.

    Участников протестов задерживали в разных городах. Больше всего — в Барселоне — около 50.

    О намерении устроить забастовку объявили в октябре — на фоне проведения в Испании протестных акций из-за кризиса с жильем. В итоге в разных городах страны прошли митинги и пикеты. Среди требований — достойные зарплаты и доступные квартиры и дома.

    Так, по улицам Мадрида прошли 120 тысяч бастующих против роста цен на жилье. Аналогичные акции прошли в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Сарагосе и других городах. Забастовку поддержали два крупнейших профсоюза Испании.

    Ранее организованное Союзом работающей молодежи Франции шествие по улицам Парижа завершилось столкновениями с полицией на площади Нации.

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