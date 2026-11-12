El Mundo: в Испании задержали более 100 человек во время забастовки

Более ста человек задержали во время всеобщей забастовки в Испании 11 ноября. Об этом сообщила газета El Mundo .

Участников протестов задерживали в разных городах. Больше всего — в Барселоне — около 50.

О намерении устроить забастовку объявили в октябре — на фоне проведения в Испании протестных акций из-за кризиса с жильем. В итоге в разных городах страны прошли митинги и пикеты. Среди требований — достойные зарплаты и доступные квартиры и дома.

Так, по улицам Мадрида прошли 120 тысяч бастующих против роста цен на жилье. Аналогичные акции прошли в Барселоне, Валенсии, Аликанте, Сарагосе и других городах. Забастовку поддержали два крупнейших профсоюза Испании.

Ранее организованное Союзом работающей молодежи Франции шествие по улицам Парижа завершилось столкновениями с полицией на площади Нации.