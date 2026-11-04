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    Трамп предрек крах Франции и Италии

    White House
    Фото: White House

    Европа находится в предсмертном состоянии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

    По его мнению, регион находится в состоянии упадка.

    Трамп предположил, что Франция и Италия могут не справиться с текущими потрясениями. «Посмотрите на Европу, она умирает. Взгляните на то, что происходит во Франции и Италии, они даже могут не выжить», — подчеркнул американский лидер.

    При этом он отметил, что США, наоборот, процветают. Трамп добавил, что Вашингтон намерен сохранять эту тенденцию и дальше.

    Накануне глава Белого дома заявил о намерении сохранить положение США как самой уважаемой страны в мире и не дать ей развалиться, как Европе.

    Ранее волна протестов охватила Германию, Францию и Нидерланды. Мирные шествия начали перерастать в погромы, митингующие требовали прекращения милитаризации и справедливого распределения доходов.

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