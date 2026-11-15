Более 200 человек задержали во время пятой волны протестов во Франции

Французские правоохранители задержали 219 человек во время 137 публичных демонстраций в республике, в ходе беспорядков пострадали 10 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба МВД страны.

«Сегодня 106 000 человек приняли участие в 137 публичных демонстрациях (в том числе 24 000 в Париже)», — отметили в ведомстве.

Протесты вспыхнули во многих городах, в том числе в Париже, Марселе, Гренобле, Лионе, Бордо, Пуатье, Тулузе, Туре Анже, Нанси, Лилле и Руане. Участники шествий запускали пиротехнику в сторону правоохранителей, поджигали мусорные баки и наносили урон городской инфраструктуре.

«В Амьене и Пуатье временно было нарушено движение транспорта», — добавили в пресс-службе.

Ранее в Испании задержали более 100 горожан, которые участвовали ав забастовке. Акции протеста устроили на фоне жилищного кризиса, граждане требовали достойных зарплат и доступных квартир.