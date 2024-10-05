Почти 100 человек подхватили опасную инфекцию в Гонконге, четверо погибли

Депздрав: в Гонконге более 90 человек заразились стрептококковой инфекцией

Более 90 человек в специальном административном районе (САР) в Гонконге заразились стрептококковой инфекцией. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный центр защиты здоровья при депздраве.

Всего заболел 91 человек, 40 из них выписали из больницы, 43 госпитализированных пациента находятся в стабильном состоянии. Еще четыре человека — в тяжелом состоянии, столько же скончались.

Речь идет о заражении штаммом ST283. Согласно результатам эпидемиологического расследования, до появления симптомов 75 человек контактировали с сырой рыбой.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко допустил завоз вируса Марбург в Россию.