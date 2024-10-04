Онищенко допустил завоз вируса Марбург в Россию

Эпидемиолог Онищенко призвал готовиться к завозу лихорадки Марбург в Россию

Российским специалистам следует проводить профилактические мероприятия и готовиться к тому, что в стране появятся случаи лихорадки Марбург. Об этом ТАСС заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он не исключил завоза инфекции из-за большого числа поездок россиян за рубеж. Онищенко посоветовал организовать для врачей специальные тренинги, чтобы при встрече с зараженными правильно определить заболевание.

«Завоз [инфекции в страну] — вопрос не исключенный», — заключил он.

Из-за вспышки лихорадки Марбург в Экваториальной Гвинее Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах России. Путешественникам рекомендовали изучать данные о эпидемической ситуации и выбирать для поездок страны с учетом этой информации.

Вирусом Марбург можно заразиться через жидкости организма, а летальность от заболевания составляет до 50%. Симптомами болезни являются лихорадка, а также мышечная и головная боль.