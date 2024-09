Первые фото обломков батискафа «Титан» появились в Сети

Global Look Press

Фото: OceanGate/Keystone Press Agency / Global Look Press

Береговая охрана США опубликовала первые кадры с обломками подводного аппарата «Титан», затонувшего в июне 2023 года. Об этом сообщило издание New York Post .

Аппарат перестал выходить на связь 19 июня. На его борту находились пять человек, включая владельца компании Ocean Gate, занимавшейся погружениями, Стоктона Раша. Все они погибли. Свидетели рассказали, что организатор неоднократно нарушал требования безопасности. Последние обломки «Титана» нашли в октябре.

Утром стало известно, что экипаж перед катастрофой отправил сигнал, что с аппаратом все в порядке.

В марте авторы документального фильма The Titan Sub Disaster: Minute by Minute опубликовали записи звуков из затонувшего подводного аппарата. Стало известно, что самолет ВВС Канады записал ритмичный стук, доносившийся с борта.