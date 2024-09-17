Появились новые подробности трагедии батискафа «Титан»

Daily Mail: батискаф «Титан» перед крушением отправил сигнал «все в порядке»

Экипаж батискафа «Титан», потерпевшего крушение во время экспедиции к обломкам «Титаника», перед трагедией отправил сигнал о том, что с аппаратом все в порядке. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Данные о последнем сообщении от экипажа огласили в ходе расследования федерального агентства США.

Во время расследования несколько свидетелей рассказали, что батискаф пропал из-за многочисленных нарушений требований безопасности в компании Ocean Gate, которая организовала погружение. После расследования эксперты выработают рекомендации по предотвращению аналогичных трагедий в будущем.

Последние обломки «Титана» нашли в октябре 2023 года, их отправили на экспертизу.

О пропаже батискафа компании OceanGate Expeditions стало известно 19 июня. На его борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман, владелец OceanGate Стоктон Раш и опытный исследователь-подводник Поль-Анри Нарголе.