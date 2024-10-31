Орбан назвал варварством отказ Европы общаться с Россией по Украине

Премьер Венгрии Орбан: отказ общаться с РФ по Украине — это варварство

Премьер-министр Венгрии назвал варварством то, что Европа гордится тем, что не разговаривает с Россией по Украине. Об этом он заявил на дискуссии «Мир в Европе» в Вене, которую организовало издание Die Weltwoche .

Орбан отметил, что с каждым днем положение Украины ухудшается, русские продвигаются, гибнет все больше украинцев. Он заявил, что необходимо начать переговоры по урегулированию ситуации.

«В дипломатическом плане то, что мы делаем, это по-варварски… То, что Европа гордится тем, что она не разговаривает с русскими — это варварство, это глупость, дипломатический анафематизм и людское варварство», — заявил Орбан.

Венгерский политик ранее заявил, что для урегулирования конфликта на Украине нужно прежде всего прекратить стрельбу, а не выдвигать условия мира.