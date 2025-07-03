Самые опасные и подготовленные иностранные наемники в рядах ВСУ приехали из Израиля. Об этом News.ru рассказал боец СВО отряда спецназначения «Вихрь» Союза добровольцев Донбасса Алексей Шорохов.

«Наибольшей квалификацией, насколько мне это известно, отличались израильские военные отпускники», — сказал он.

Шорохов отметил, что в тех местах, где был он, зверствовал «Грузинский национальный легион»* и польские наемники. Кроме того, в зоне спецоперации действовали специальная авиадесантная служба из Великобритании и американцы.

В конце прошлого года Верховный суд ДНР заочно приговорил американского наемника Александра Гранта Тобиассена к 13 годам лишения свободы. Боевик участвовал в боевых действиях против ополченцев ЛНР и ДНР, а также армии России в рядах «Грузинского национального легиона»*.

* Росфинмониторинг внес военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* в перечень террористов и экстремистов.