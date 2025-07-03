У берегов Бали затонул паром с десятками людей

AFP: более 60 человек пропали без вести при крушении парома у берегов Бали

Пассажирский паром затонул у побережья острова Бали вечером 2 июля. Более 60 человек объявлены пропавшими без вести, сообщило Agence France-Presse .

Крушение парома произошло около 23:20 (18:20 по московскому времени) в проливе на пути от острова Ява к Бали. На борту находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, а также 22 транспортных средства, включая 14 грузовиков. К утру удалось спасти четырех человек, еще 61 объявлены пропавшими без вести.

Поисково-спасательная операция продолжилась, несмотря на плохую погоду и волны высотой 2,5 метра. К работе подключились подразделения морской и береговой охраны. CNN Indonesia опубликовал предварительный список пропавших без вести, русских имен среди них нет.

«В настоящее время четверо выживших пассажиров находятся в офисе полиции Гилиманука для допроса», — сказал руководитель поисково-спасательного управления индонезийского города Сурабаи Нананг Сигит.

Ранее десятки россиян подхватили на Бали лихорадку денге, которая переносится комарами. Инфицированные жаловались на онемение ног, сильную жажду и галлюцинации.