В Липецкой области прогремели более 20 взрывов

После полуночи в Липецке взвыла сирена, над городом послышались звуки пролетавших беспилотников и удары системы ПВО. Жители насчитали более 20 взрывов.

Власти подтвердили факт атаки. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале о введении желтого уровня воздушной опасности во всем регионе, затем красного уровня угрозы атаки БПЛА в Усманском и Добринском районах, а к утру о максимальном предупреждении о дронах на всей территории.

Несколько беспилотников военные обезвредили над городами Воронежской области. Обломки повредили крышу частного дома.