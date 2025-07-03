В Липецкой области сработала система ПВО из-за налета украинских беспилотников. Местные жители услышали более 20 взрывов, сообщил Telegram-канал Shot.
После полуночи в Липецке взвыла сирена, над городом послышались звуки пролетавших беспилотников и удары системы ПВО. Жители насчитали более 20 взрывов.
Власти подтвердили факт атаки. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram-канале о введении желтого уровня воздушной опасности во всем регионе, затем красного уровня угрозы атаки БПЛА в Усманском и Добринском районах, а к утру о максимальном предупреждении о дронах на всей территории.
Несколько беспилотников военные обезвредили над городами Воронежской области. Обломки повредили крышу частного дома.
В Липецкой области прогремели более 20 взрывов
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