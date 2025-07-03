«Папочка предоставит». В Европе жестко поставили на место Рютте за выпад в адрес Лаврова

Кошкович: у Рютте нет достижений в дипломатии, но может ему «папочка» поможет

Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, попытавшегося оскорбить главу МИД России Сергея Лаврова, высмеяли и унизили на Западе. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х припомнил генсеку его слова про «папочку».

Рютте недавно пренебрежительно заявил, что Лавров так долго занимает пост главы российского МИД, что, «видимо, работал с рождения Иисуса Христа». И его заявлениям не стоит придавать серьезного значения, так как он «ничего полезного» не сказал.

Кошкович раскритиковал генсека, отметив, что Лавров является «выдающейся фигурой в дипломатии». Тот, кто этого не осознает, просто не понимает саму природу дипломатии.

«У Рютте, кстати, мало результатов, но папочка еще может предоставить ему некоторые. Если это произойдет, его пожалеют», — жестко подметил Кошкович.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что не зря Лавров проработал столько лет, раз заставил Рютте вспомнить про Иисуса Христа.