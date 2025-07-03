Россиянам рассказали о льготах для предпенсионеров

Социолог Ляшок: предпенсионеры вправе не платить налоги на имущество и землю

Россияне, получившие статус предпенсионера, вправе получить некоторые льготы и преференции. В частности, повышенное пособие по безработице, рассказал РИА «Новости» старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Предпенсионер имеет право на ряд федеральных льгот: частично освобождается от имущественного и земельного налога, имеет право на повышенный размер пособий по безработице и более длительный период их получения», — пояснил эксперт.

По его словам, статус предпенсионера предоставляется россиянам за пять и менее лет до наступления права на получение страховой пенсии по старости. В ряде регионов помимо федеральных предусмотрены дополнительные меры поддержки. Кроме того, могут варьироваться и границы предпенсионного возраста.

Ляшок отметил, что в Москве предпенсионеры могут воспользоваться правом на бесплатный проезд на общественном транспорте, получить путевки на санаторно-курортное лечение по медпоказаниям и бесплатное зубопротезирование.

Российские компании на 95% чаще стали приглашать на работу предпенсионеров, предпочитая получить опытных и квалифицированных сотрудников, чтобы не тратить время на обучение молодых.