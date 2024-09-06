Орбан назвал способ закончить конфликт на Украине без мирного плана

Для урегулирования конфликта на Украине сначала нужно прекратить стрельбу, а не выдвигать условия для мира. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова передало Reuters .

«Мир никогда не наступит, если мы и дальше будем ждать мирного плана, который будет приемлем для обеих сторон. Первым шагом для урегулирования украинского конфликта должно стать прекращение огня», — сказал он.

Орбан отметил, что для завершения боев на Украине нужен международный фактор. То есть все страны мира должны подталкивать стороны к мирным переговорам, объяснил он.

Ранее Орбан заявил, что все больше стран стали поддерживать Россию вопреки санкциям Запада. По его словам, старания западных лидеров настроить весь мир против РФ не принесли желаемого результата.