Немецкие депутаты предложили запретить «Альтернативу для Германии»

ZDF: немецкие депутаты внесли в бундестаг ходатайство о запрете партии АдГ

Группа немецких депутатов во главе с парламентарием от партии ХДС Марко Вандервица внесли в бундестаг ходатайство о запрете фракции «Альтернатива для Германии». Об этом сообщил телеканал ZDF .

Документ подписали 112 депутатов. Обсуждение ходатайства и голосование по нему проведут до конца срока полномочий текущего созыва.

Вандервиц выразил надежду на то, что парламентарии поддержат инициативу, и Конституционный суд получит основания для рассмотрения запрета партии АдГ. Включат ли документ в повестку бундестага, пока неизвестно.

Ранее в нижней палате парламента Германии предложили подсчитать, в какую сумму стране обойдется визит президента Украины Владимира Зеленского. Правительство на запрос ответило, что затраты на поездку украинского лидера «не поддаются количественной оценке».