Немецкие депутаты предложили запретить «Альтернативу для Германии»

Группа немецких депутатов во главе с парламентарием от партии ХДС Марко Вандервица внесли в бундестаг ходатайство о запрете фракции «Альтернатива для Германии». Об этом сообщил телеканал ZDF.
Документ подписали 112 депутатов. Обсуждение ходатайства и голосование по нему проведут до конца срока полномочий текущего созыва.
Вандервиц выразил надежду на то, что парламентарии поддержат инициативу, и Конституционный суд получит основания для рассмотрения запрета партии АдГ. Включат ли документ в повестку бундестага, пока неизвестно.
Ранее в нижней палате парламента Германии предложили подсчитать, в какую сумму стране обойдется визит президента Украины Владимира Зеленского. Правительство на запрос ответило, что затраты на поездку украинского лидера «не поддаются количественной оценке».
Волонтерское объединение в Серпухове отметило двухлетие
«У нас были одни „Патрики“». Дугин рассказал о пробуждении народа
Исламские радикалы опубликовали обращение захваченного в Газе россиянина
Юные спортсмены из Лобни взяли бронзу на турнире по боевому самбо
Готовность реконструируемых парка Победы и стелы в Пущине достигла 99%
Кураторы Украины начали менять позицию по переговорам с Россией
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте