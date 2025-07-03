Российские военные освободили населенные пункты Меловое в Харьковской области и Разино в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село Меловое находится в Купянском районе и непосредственно граничит с Белгородской областью. Освободила его группировка войск «Север», нанеся поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. Противник на этом участке потерял за сутки свыше 240 военнослужащих, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств.

Село Разино расположено к северо-востоку от Димитрова (Мирнограда). Его освободила группировка войск «Центр», которая также поразила две мехбригады ВСУ. Потери противника на этом участке фронта составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Предыдущий населенный пункт в Харьковской области — Новую Кругляковку — российские военные освободили 27 июня.