Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с жителями деревни Митянино

Встреча в формате выездной администрации прошла в деревне Митянино. На вопросы жителей ответили представители администрации Лосино-Петровского городского округа и народные избранники.

Участниками мероприятия стали заместители главы округа Анна Божухина, Валентина Тропанец и Екатерина Белая, а также председатель Совета депутатов Татьяна Голод и ее заместитель Олег Стасов.

На мероприятии обсудили темы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством в округе. В частности, поднимали вопросы о расширении дорог, организации уличного освещения и модернизации электрических сетей.

Кроме того, поговорили о строительстве многофункциональной спортплощадки в округе, газификации водоснабжения и дренажной системы.

Ранее мы рассказывали о том, что набережную Суворовских прудов благоустроили в Лосино-Петровском.