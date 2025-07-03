Почти 800 тысяч детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года
В Подмосковье как взрослые, так и дети могут пройти бесплатные профилактические осмотры. С начала года этой услугой воспользовались почти 800 тысяч юных пациентов.
Своевременная диагностика позволяет не только уточнить группу здоровья ребенка, но и выявить возможные заболевания и нарушения.
«Профилактические осмотры для детского населения доступны в поликлиниках, а также образовательных учреждениях, что особенно удобно для работающих родителей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
По его словам, с января свыше 600 тысяч детей прошли осмотры в стенах учебных заведений.
Сведения о результатах обследования поступают в личный кабинет на региональном портале госуслуг в течение 45 дней.