В бундестаге призвали подсчитать стоимость визита Зеленского в Германию

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Рене Бохманн призвала подсчитать, во сколько немецким налогоплательщикам обошелся визит в страну Владимира Зеленского в октябре. Об этом сообщила Lenta.ru .

Парламентарий заявила, что из-за мер, принятых для обеспечения безопасности иностранного гостя, возникли заторы в движении общественного транспорта, и многие опоздали на работу или вообще не добрались до нее.

Однако на ее запрос в правительстве Германии отказались отвечать, сославшись на то, что «затраты в смысле рассматриваемого вопроса не поддаются количественной оценке».

Ранее немецкая правительственная комиссия «Светофор» рухнула из-за того, что министр финансов Кристиан Линднер отказался согласовывать новые траты на Украину в 2025 году и вследствие этого лишился должности.