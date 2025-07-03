Сильный ливень обрушил потолок в ТЦ «Оазис Плаза» в Нягани

Потолок в торговом центре «Оазис Плаза» в Нягани не выдержал тяжести скопившейся из-за обильного ливня воды и обрушился в зал. Об этом сообщил глава администрации города Иван Ямашев .

Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. Последствия обрушения ликвидирует владелец торгового центра.

В распоряжении 360.ru оказалось видео из ТЦ. На опубликованных кадрах видно, что потолок остался без части облицовочных плит.

Обильный ливень обрушился на Нягань в минувшую среду, 2 июля. Обильные потоки воды затопили придомовые территории, а также восемь подъездов восьми домов, сообщил глава города. Ямашев добавил, что вода также проникла в одну из квартир в доме на Интернациональной улице.

Градоначальник подчеркнул, что из подтопленных помещений начали вывозить воду, часть домов осталась без электричества из-за намокания щитков. Кроме того, ливень повредил кровлю одного из домов.

В начале апреля невнимательность юной посетительницы торгового центра «Фиолент» в Санкт-Петербурге привела к обрушению технического потолка. По данным районных следователей, ехавшая на эскалаторе девушка уронила свои вещи на технический потолок над ресторанным двориком. Чтобы забрать имущество, посетительница залезла на конструкцию. Потолок не выдержал нагрузки и провалился. Пострадавшую с травмами забрали в больницу.