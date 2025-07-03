В Кремле заявили об отсутствии «затыков» в согласовании нового раунда переговоров

Песков: в согласовании нового этапа переговоров с Украиной нет «затыков»

В процессе согласования нового этапа переговоров России и Украины нет «затыков». Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Там нет затыков, просто нужно завершить все процедуры с согласованием, каждая из сторон ждет предложения по срокам», — сказал пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, российская сторона предпочитает не обсуждать публично проекты меморандумов по украинскому урегулированию. Об этом Россия даже еще не говорила с Украиной.

«Мы считаем, что обсуждение через СМИ может только навредить процессу», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Песков раскрыл реакцию Кремля на приостановку поставок оружия Украине со стороны США. По словам пресс-секретаря президента, чем меньше вооружения отправляют киевскому режиму, тем ближе завершение специальной военной операции.