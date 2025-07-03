Творческая студия из Лосино-Петровского удостоилась звания образцовой

Студия изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Арт-мастер» из Лосино-Петровского получила почетное звание. Также статус народного подтвердил местный молодежный театр «Балаган».
Воспитанники «Арт-мастер» занимаются под руководством Натальи Евграфовой. Театром управляет режиссер и заслуженный работник Московской области Анастасия Черненькова.
«Эти достижения — результат высокой профессиональной подготовки и неустанного творчества наших талантливых участников. Все коллективы прошли строгую экспертную оценку, в состав которой вошли известные деятели культуры и искусства, высококвалифицированные специалисты и профессиональные педагоги», — прокомментировали в пресс-службе администрации Лосино-Петровского городского округа.
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