Посольство в Германии: на Западе искусственно нагнетают антироссийскую истерию

В Германии продолжают искусственно нагнетать антироссийскую истерию через сюжеты-однодневки. Об этом сообщило посольство России в Берлине в своем комментарии .

Ранее CNN сообщила, что российские спецслужбы якобы хотели устранить главу немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

«Русские шпионы день и ночь следят за немецкими политиками из-за плотных штор Посольства на Унтер ден Линден, хакеры взламывают электронную переписку германских депутатов, агенты готовят акты саботажа на военных объектах и захваты американских военных баз в ФРГ, сжигают завод концерна „Диль“ в Берлине, планируют убийство главы „Райнметалл“», — саркастически отметило посольство.

Оно рассказало, что отработка подобных сюжетов всегда ведется по одному сценарию, а доказательства не предоставляются под предлогом их секретности. Через некоторое время об этой истории забывают.

«Удручающее качество, примитивность и абсурдность такого „продукта“ его создателей не интересуют», — заявили в дипмиссии.

Посольство назвало целью подобных акций поддержание градуса русофобии в обществе, чтобы оправдать любые меры против России.

«Здесь, очевидно, все средства хороши. Авторы и заказчики не устали?» — поинтересовались в посольстве.

Ранее Служба внешней разведки обвинила США во лжи из-за заявления, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы.