Нарышкин: на Западе уже лгали, что Россия якобы вмешивается в выборы в США

Страны Запада четыре года назад уже лгали, рассказывая якобы о влиянии России на президентские выборы в США, и сейчас повторяют эту «версию». Об этом сообщил РИА «Новости» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов», — сказал Нарышкин журналистам.

Он назвал нынешние обвинения «версией-2024» и призвал относиться к ней соответствующе.

В начале июля французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо уже высмеял подобные вбросы и призвал прекратить демонизировать Россию.