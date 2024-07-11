Нарышкин обвинил Запад во лжи о якобы вмешательстве России в выборы в США

Нарышкин: на Западе уже лгали, что Россия якобы вмешивается в выборы в США

Ty O'Neil/Keystone Press Agency
Фото: Ty O'Neil/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Запада четыре года назад уже лгали, рассказывая якобы о влиянии России на президентские выборы в США, и сейчас повторяют эту «версию». Об этом сообщил РИА «Новости» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов», — сказал Нарышкин журналистам.

Он назвал нынешние обвинения «версией-2024» и призвал относиться к ней соответствующе.

В начале июля французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо уже высмеял подобные вбросы и призвал прекратить демонизировать Россию.

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