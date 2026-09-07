Еврокомиссия исключила введение безвиза с Арменией до 2029 года
Евросоюз не рассматривает введение безвизового режима с Арменией в ближайшие годы. Как сообщил «Sputnik Армения», с таким заявлением выступила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
Она подчеркнула, что не может назвать конкретных сроков, и отметила, что речь точно идет не о текущем десятилетии.
«Слишком рано предвидеть, будет ли 2029 год или другая дата моментом либерализации визового режима. Я бы сказала, что так и есть, еще слишком рано для такой точности», — заявила Пиньо.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выражал надежду на либерализацию визового режима с ЕС именно к этому году. Однако в Брюсселе эти ожидания пока не разделяют.
В марте 2025 года армянский парламент принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. Пашинян подчеркивал, что это лишь первый шаг, а для полноправного членства потребуются заявка, статус кандидата и согласие всех стран ЕС и граждан Армении.
В конце августа премьер-министр заявил, что Армения планирует начать процесс подачи заявки на членство в ЕС в ближайшее время. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, при этом Ереван может столкнуться с глубокими законодательными противоречиями.