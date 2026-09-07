Еврокомиссия исключила введение безвиза с Арменией до 2029 года

Евросоюз не рассматривает введение безвизового режима с Арменией в ближайшие годы. Как сообщил «Sputnik Армения» , с таким заявлением выступила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Она подчеркнула, что не может назвать конкретных сроков, и отметила, что речь точно идет не о текущем десятилетии.

«Слишком рано предвидеть, будет ли 2029 год или другая дата моментом либерализации визового режима. Я бы сказала, что так и есть, еще слишком рано для такой точности», — заявила Пиньо.