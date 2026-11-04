СК Армении начал обыски по 65 адресам, связанным с Карапетяном

Следственный комитет Армении проводит масштабные обыски, мероприятия идут по 65 адресам в рамках уголовного дела. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян, сообщил ТАСС .

По ее данным, дело расследует Главное управление по экономическим преступлениям и контрабанде. Обыски проводятся одновременно по всем адресам.

Один из них прошел в доме руководителя парламентской фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. Он уже завершен. По словам адвоката Армена Ферояна, у политика изъяли компьютер ребенка. Защитник назвал это политическим преследованием.

Сам Нарек Карапетян заявил, что это четвертый обыск в его доме в 2026 году. Он связал его с премьер-министром Николой Пашиняном.

«Каждый раз приводят одни и те же основания и проводят обыски. Так, видимо, проходит процесс убеждения Пашиняна провести референдум по новой конституции», — отметил оппозиционер.

Ранее в парламенте Армении произошла драка с участием Карапетяна и других депутатов.