Пашинян предложил обменяться с Азербайджаном территориями

Армения и Азербайджан должны изменить свои границы так, чтобы по обе стороны не осталось анклавов и эксклавов, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщил «Sputnik Армения» .

Площадь территории Армении после заключения соглашения должна составить 29 743 квадратных километров, отметил глава правительства в видеообращении. По его мнению, страны должны обменяться территориями соответствующих точных размеров.

При этом коммуникации следует открыть, а Ереван и Баку должны оставить друг друга в покое по всем вопросам, считает Пашинян.

«Никаких требований, включая логику Карабаха, Гардмана, Ширвана, Нахичевани или Западного Азербайджана», — пояснил он.

По итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым Пашинян предположил, что мир с такими параметрами вполне возможен.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США убедили армянскую сторону подписать соглашение с Азербайджаном, в том числе пообещав дать доступ к ИИ-микросхемам Nvidia.