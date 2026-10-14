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    Пашинян предложил обменяться с Азербайджаном территориями

    Фото: РИА «Новости»

    Армения и Азербайджан должны изменить свои границы так, чтобы по обе стороны не осталось анклавов и эксклавов, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщил «Sputnik Армения».

    Площадь территории Армении после заключения соглашения должна составить 29 743 квадратных километров, отметил глава правительства в видеообращении. По его мнению, страны должны обменяться территориями соответствующих точных размеров.

    При этом коммуникации следует открыть, а Ереван и Баку должны оставить друг друга в покое по всем вопросам, считает Пашинян.

    «Никаких требований, включая логику Карабаха, Гардмана, Ширвана, Нахичевани или Западного Азербайджана», — пояснил он.

    По итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым Пашинян предположил, что мир с такими параметрами вполне возможен.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США убедили армянскую сторону подписать соглашение с Азербайджаном, в том числе пообещав дать доступ к ИИ-микросхемам Nvidia.

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