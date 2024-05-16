Напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение | 360°

Мир 16 мая 2024, 12:25 Напавшему на премьера Фицо предъявили обвинение Полиция Словакии обвинила задержанного мужчину в попытке убийства Фицо IMAGO/Rafal Klimkiewicz / Global Look Press

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Полиция обвинила задержанного 71-летнего писателя в попытке умышленного убийства премьера Словакии Роберта Фицо. Как сообщил словацкий телеканал Markiza, мужчине грозит пожизненное заключение.

«Полиция обвинила Юрая Ц. в покушении на умышленное убийство охраняемой особы из мести, ему грозит от 25 лет заключения до пожизненного, 71-летний мужчина сейчас находится в камере», — передали журналисты.

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Покушение на политика совершили 15 мая после заседания правительства. В Фицо выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Ц. из города Левице. Злоумышленник прятался в толпе, которая пришла к зданию, где премьер Словакии выступал.

Фицо получил серьезное ранение, на вертолете его экстренно доставили в больницу, где оказали первую помощь, а затем перевели в другую клинику. Политика оперировали около четырех часов.

Президент Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением и заявил, что этому нет оправдания. Словакия не стала просить у России помощи в расследовании покушения на Фицо.

Покушение на премьера могло быть связано с позицией политика по некоторым международным проблемам. Словацкий политик выступал против помощи Украине и хотел скорейшего урегулирования ситуации.

Старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли предположил, что покушение на Фицо могло произойти из-за того, что его излишне демонизировали в СМИ. Премьером были недовольны многие.