Во Франции рассказали, как покушение на Фицо связано с Украиной | 360°

Мир 15 мая 2024, 23:43 Во Франции рассказали, как покушение на Фицо связано с Украиной Филиппо: покушение на Фицо могло быть связано с его позицией по Украине и ЕС Freepik

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть связано с позицией политика по некоторым международным проблемам, в том числе украинского конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Я крайне потрясен этим покушением <…> Роберт Фицо — это не абы кто, он глава правительства, который недавно вступил в должность, который вел крайне смелую политику и шел против течения, против течения в отношении НАТО, Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения», — заявил он.

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По словам Филиппо, словацкий премьер выступал против помощи Украине и хотел скорейшего урегулирования ситуации. Помимо этого, французский политик вспомнил о словах Фицо насчет желания выяснить правду о коронавирусе и разработанных против него вакцинах.

«По всем этим причинам на него, вероятно, и было совершено покушение», — предположил Филиппо.

Ранее подозреваемый в покушении на премьер-министра Словакии заявил журналистам, что совершил этот поступок по политическим мотивам. Он отметил, что не согласен с политикой Фицо.