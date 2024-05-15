15 мая 2024, 23:35
Операция Фицо длилась почти четыре часа — СМИ
ТА3: важнейшие артерии Фицо не повреждены, операция длилась почти 4 часа
Операция раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо длилась три часа 40 минут. Об этом сообщил местный телеканал ТА3.
По информации СМИ, важнейшие артерии пациента не повреждены.
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Словацкие СМИ в онлайн-режиме передают информацию о состоянии Фицо. Также они публикуют реакцию общественности на покушение на политика. По данным телеканала, высказались многие политические и общественные деятели, а также главы иностранных государств.
Президент России Владимир Путин назвал покушение чудовищным преступлением и заявил, что этому нет оправдания. Российский лидер выразил надежду, что председатель правительства Словакии выдержит это испытание благодаря своим мужеству и силе.
Преступления
Россия
Словакия
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
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