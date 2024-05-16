Политолог Самуэли предположил, что покушение на Фицо могло быть следствием его демонизации в СМИ | 360°

Мир 16 мая 2024, 11:00 Политолог Самуэли предположил, что покушение на Фицо могло быть следствием его демонизации в СМИ

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло произойти из-за того, что его излишне демонизировали в СМИ. Таким мнением поделился с RT старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли.

Он отметил также, что нелицеприятно представляли населению и действия президента Словакии Петера Пеллегрини. Робертом Фицо были также недовольны очень многие. Совокупность этих факторов, вероятно, и привела к покушению.

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Напомним, накануне мужчина несколько раз выстрелил в премьер-министра Словакии. Политика доставили в больницу и прооперировали, однако его состояние по-прежнему остается тяжелым.

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