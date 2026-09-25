Минобороны Белоруссии направило военных в Россию для учений ОДКБ

Военные Белоруссии отправились в Россию для участия в учениях ОДКБ на одном из полигонов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии примут участие в учениях ОДКБ в Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Военные отправились на один из полигонов в России, где начнутся командно-штабные учения с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», специализированные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2026» и материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

Еще в июне министр обороны Андрей Белоусов рассказал о развитии военно-технического сотрудничества России и Белоруссии.

Он отметил, что взаимодействие двух стран в этом направлении важно в условиях непрерывной деятельности НАТО у границ обоих государств. Также глава Минобороны напомнил о недавних совместных военных учениях под руководством президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.