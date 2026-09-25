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    Минобороны Белоруссии направило военных в Россию для учений ОДКБ

    Военные Белоруссии примут участие в учениях ОДКБ «Взаимодействие-2026» в России

    Фото: РИА «Новости»

    Военные Белоруссии отправились в Россию для участия в учениях ОДКБ на одном из полигонов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

    «Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии примут участие в учениях ОДКБ в Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

    Военные отправились на один из полигонов в России, где начнутся командно-штабные учения с воинскими контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2026», специализированные учения с силами и средствами разведки «Поиск-2026» и материально-технического обеспечения «Эшелон-2026».

    Еще в июне министр обороны Андрей Белоусов рассказал о развитии военно-технического сотрудничества России и Белоруссии.

    Он отметил, что взаимодействие двух стран в этом направлении важно в условиях непрерывной деятельности НАТО у границ обоих государств. Также глава Минобороны напомнил о недавних совместных военных учениях под руководством президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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