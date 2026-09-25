Арестованный в Индии танкер с российскими моряками сорвало с якоря

Генконсульство: арестованный в Индии танкер с экипажем из России пережил шторм

Арестованный в Индии танкер Unity с 20 российскими моряками на борту пережил сильный шторм, но угрозы для экипажа нет. Об этом ТАСС сообщили в Генеральном консульстве России в Калькутте.

Капитан судна подтвердил дипломатам, что во время непогоды танкер начал дрейфовать в сторону берега. Портовые власти Индии поддерживают постоянную связь с экипажем и контролируют ситуацию.

«Шторм затихает, и ситуация в течение пяти-шести часов нормализуется», — отметили в дипломатическом представительстве.

Дипломаты добавили, что капитан не жаловался на нехватку продовольствия, запасов на борту должно хватить до конца сентября. Продукты морякам поставляет через индийских агентов страховщик судна — московская компания ООО «СК „Согласие“».

Unity находится под арестом с 11 мая. Танкер стоит на якоре возле порта Парадип и не может продолжить плавание из-за технической неисправности. Судно ходит под флагом Камеруна, а разбирательство по финансовым претензиям к его владельцу рассматривает Высокий суд штата Одиша.