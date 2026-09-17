Полиция Паттайи задержала ограбивших россиян подростков

В Таиланде полиция задержала двоих подростков с пневматическим пистолетом и ножом, ограбивших российских туристов в Паттайе. Об этом сообщило сообщило издание The Pattaya News.

«Сотрудники патрульной службы отдела полиции Паттайи оперативно задержали двух подростков смешанного происхождения 14 и 17 лет, которые совершали дерзкие преступления, используя пневматические пистолеты», — заявили в полиции.

Правоохранители установили причастность подростков к четырем происшествиям. Сейчас эксперты проверяют версии о причастности детей еще к трем ограблениям в том же районе в разные дни.

Сами подростки на допросе сознались в ограблении россиян.

Ранее в Паттайе избили и ограбили туриста из России.