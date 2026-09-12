Путин, Моди и Си подали сигнал. Что увидели на саммите БРИКС западные СМИ?

Саммит БРИКС в Нью-Дели завершился принятием декларации о международной политике, реформировании глобальных институтов и развитии собственных финансовых механизмов. Одним из центральных событий встречи стало выступление президента России Владимира Путина, в котором он много внимания уделил формированию нового мирового порядка. Что показала встреча лидеров и как ее итоги оценили западные СМИ — в материале 360.ru.

О чем договорились страны БРИКС

Фото: Пресс-служба Кремля

Главным итогом саммита в Нью-Дели стало единогласное принятие итоговой декларации. В документе страны выразили глубокую обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке, призвали стороны проявлять максимальную сдержанность и решать международные споры путем диалога, консультаций и дипломатии. Отдельно участники выступили против атак на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты. При этом США, Израиль или Иран в декларации не фигурируют. Также страны БРИКС выступили против односторонних санкций, не получивших одобрения Совета Безопасности ООН, и тарифных и нетарифных ограничений, способных нарушать международную торговлю. В декларации участники подтвердили необходимость реформы глобального управления и расширения представительства развивающихся государств в международных институтах. В частности, страны выступили за усиление представительства Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН. В декларации страны БРИКС объявили о намерении развивать взаимные расчеты в национальных валютах, использовать собственные платежные механизмы и инвестиционные инструменты. О долларе как главной мировой валюте они даже не вспоминали.

На Западе ждали раскол

Фото: Пресс-служба Кремля

Еще до начала саммита западные СМИ сомневались, что расширившийся БРИКС продемонстрирует единство. Немецкая Süddeutsche Zeitung назвала объединение стран «союзом противоречий» и обратила внимание на конфликты между его участниками — от давнего территориального спора Индии и Китая до противостояния Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов на Ближнем Востоке. Испанская El Pais также назвала единство главным испытанием саммита. Газета отметила, что чем больше становится БРИКС, тем сложнее его участникам говорить одним голосом: их позиции расходятся в отношении США и войны с Ираном. Отдельно издание противопоставило подходы России и Китая, выступающих за более глубокую перестройку существующего мирового порядка, и позицию Индии, которая не хочет превращать БРИКС в открыто антизападное объединение. Подписание общей декларации с единым посылом показало, что объединение прошло ключевую проверку на единство, отметило Reuters. Агентство назвало подписанный документ значительным дипломатическим прорывом.

Путин в центре внимания

Одним из главных героев саммита для европейских СМИ стал президент России Владимир Путин. Особое внимание пресса обратила на его предупреждение о последствиях возможного размещения европейских войск на Украине. Французская Le Monde вынесла слова российского лидера в заголовок своей трансляции.

Фото: Пресс-служба Кремля

Путин заявил, что появление европейских военных на украинской территории будет означать войну с Россией. При этом он подчеркнул, что Москва не угрожает европейским государствам и не видит причин для конфликта. На эти же заявления обратила внимание итальянская La Repubblica. Издание также подробно освещало участие Путина в саммите, назвав встречу в Нью-Дели площадкой, которая показала европейским странам, что попытки изолировать Москву полностью провалились. Газета особо отметила переговоры Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Газета подчеркнула и экономическую составляющую. Несмотря на санкционное давление, Индия продолжила сотрудничество с Россией, а Москва и Нью-Дели поставили цель увеличить взаимную торговлю со 70 до 100 миллиардов долларов к 2030 году. Сам Путин использовал площадку БРИКС для продвижения идеи нового мирового порядка, в котором прежние центры экономического влияния уступают место новым. При этом российский лидер подчеркнул, что БРИКС не направлен против других государств. Он предложил реформировать международные институты и развивать собственную финансовую инфраструктуру объединения: платежные механизмы, инвестиционную платформу, систему перестрахования и зерновую биржу.

Моди и Си пошли на сближение

Фото: Пресс-служба Кремля

Еще одним важным событием саммита стало возвращение председателя КНР Си Цзиньпина в Индию впервые за семь лет. Британская The Guardian назвала его приезд крупнейшим шагом к примирению двух стран после вооруженного столкновения на спорной границе в Гималаях в 2020 году. Отношения Пекина и Нью-Дели долго оставались напряженными, однако теперь стороны постепенно восстанавливают политические контакты. На саммите премьер-министр Индии Нарендра Моди и Си Цзиньпин вновь продемонстрировали готовность к диалогу. При этом подходы двух стран к самому БРИКС остаются разными. Китай стремится превратить объединение в более весомый противовес западному влиянию, тогда как Индия занимает осторожную позицию и не хочет превращения организации в открыто антизападный блок. На этом фоне особенно символичным стал опубликованный Моди снимок, на котором он держится за руки с Путиным и Си Цзиньпином. На фоне разговоров о внутренних противоречиях объединения лидеры трех крупнейших держав БРИКС продемонстрировали совершенно другую картину — готовность действовать вместе.

Что показал саммит БРИКС

Фото: РИА «Новости»