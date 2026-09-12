Путин, Моди и Си подали сигнал. Что увидели на саммите БРИКС западные СМИ?
Саммит БРИКС в Нью-Дели завершился принятием декларации о международной политике, реформировании глобальных институтов и развитии собственных финансовых механизмов. Одним из центральных событий встречи стало выступление президента России Владимира Путина, в котором он много внимания уделил формированию нового мирового порядка. Что показала встреча лидеров и как ее итоги оценили западные СМИ — в материале 360.ru.
О чем договорились страны БРИКС
Главным итогом саммита в Нью-Дели стало единогласное принятие итоговой декларации. В документе страны выразили глубокую обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке, призвали стороны проявлять максимальную сдержанность и решать международные споры путем диалога, консультаций и дипломатии.
Отдельно участники выступили против атак на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты. При этом США, Израиль или Иран в декларации не фигурируют.
Также страны БРИКС выступили против односторонних санкций, не получивших одобрения Совета Безопасности ООН, и тарифных и нетарифных ограничений, способных нарушать международную торговлю.
В декларации участники подтвердили необходимость реформы глобального управления и расширения представительства развивающихся государств в международных институтах.
В частности, страны выступили за усиление представительства Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН.
В декларации страны БРИКС объявили о намерении развивать взаимные расчеты в национальных валютах, использовать собственные платежные механизмы и инвестиционные инструменты. О долларе как главной мировой валюте они даже не вспоминали.
На Западе ждали раскол
Еще до начала саммита западные СМИ сомневались, что расширившийся БРИКС продемонстрирует единство.
Немецкая Süddeutsche Zeitung назвала объединение стран «союзом противоречий» и обратила внимание на конфликты между его участниками — от давнего территориального спора Индии и Китая до противостояния Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов на Ближнем Востоке.
Испанская El Pais также назвала единство главным испытанием саммита. Газета отметила, что чем больше становится БРИКС, тем сложнее его участникам говорить одним голосом: их позиции расходятся в отношении США и войны с Ираном.
Отдельно издание противопоставило подходы России и Китая, выступающих за более глубокую перестройку существующего мирового порядка, и позицию Индии, которая не хочет превращать БРИКС в открыто антизападное объединение.
Подписание общей декларации с единым посылом показало, что объединение прошло ключевую проверку на единство, отметило Reuters. Агентство назвало подписанный документ значительным дипломатическим прорывом.
Путин в центре внимания
Одним из главных героев саммита для европейских СМИ стал президент России Владимир Путин. Особое внимание пресса обратила на его предупреждение о последствиях возможного размещения европейских войск на Украине.
Французская Le Monde вынесла слова российского лидера в заголовок своей трансляции.
Путин заявил, что появление европейских военных на украинской территории будет означать войну с Россией. При этом он подчеркнул, что Москва не угрожает европейским государствам и не видит причин для конфликта.
На эти же заявления обратила внимание итальянская La Repubblica. Издание также подробно освещало участие Путина в саммите, назвав встречу в Нью-Дели площадкой, которая показала европейским странам, что попытки изолировать Москву полностью провалились.
Газета особо отметила переговоры Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.
Газета подчеркнула и экономическую составляющую. Несмотря на санкционное давление, Индия продолжила сотрудничество с Россией, а Москва и Нью-Дели поставили цель увеличить взаимную торговлю со 70 до 100 миллиардов долларов к 2030 году.
Сам Путин использовал площадку БРИКС для продвижения идеи нового мирового порядка, в котором прежние центры экономического влияния уступают место новым.
При этом российский лидер подчеркнул, что БРИКС не направлен против других государств. Он предложил реформировать международные институты и развивать собственную финансовую инфраструктуру объединения: платежные механизмы, инвестиционную платформу, систему перестрахования и зерновую биржу.
Моди и Си пошли на сближение
Еще одним важным событием саммита стало возвращение председателя КНР Си Цзиньпина в Индию впервые за семь лет.
Британская The Guardian назвала его приезд крупнейшим шагом к примирению двух стран после вооруженного столкновения на спорной границе в Гималаях в 2020 году.
Отношения Пекина и Нью-Дели долго оставались напряженными, однако теперь стороны постепенно восстанавливают политические контакты. На саммите премьер-министр Индии Нарендра Моди и Си Цзиньпин вновь продемонстрировали готовность к диалогу.
При этом подходы двух стран к самому БРИКС остаются разными. Китай стремится превратить объединение в более весомый противовес западному влиянию, тогда как Индия занимает осторожную позицию и не хочет превращения организации в открыто антизападный блок.
На этом фоне особенно символичным стал опубликованный Моди снимок, на котором он держится за руки с Путиным и Си Цзиньпином.
На фоне разговоров о внутренних противоречиях объединения лидеры трех крупнейших держав БРИКС продемонстрировали совершенно другую картину — готовность действовать вместе.
Что показал саммит БРИКС
Саммит в Нью-Дели показал, что расширение БРИКС изменило не только масштаб объединения, но и его характер. За одним столом оказались государства с разными интересами, отношениями с Западом и взглядами на международные конфликты, однако это не помешало им искать точки соприкосновения.
Financial Times отметила, что на страны БРИКС уже приходится около 40% мировой экономики по паритету покупательной способности и почти половина населения планеты.
Однако главным вопросом для объединения остается способность превратить этот экономический и демографический вес в реальное политическое влияние.
Нью-Дели дал ответ на этот вопрос. БРИКС пока не стал политическим или военным союзом и не выработал единого отношения к Западу, но участники продемонстрировали готовность создавать параллельные финансовые механизмы, добиваться реформы международных институтов и совместно претендовать на большую роль в определении мировых правил.